Business Women : le business du développement personnel

Un numéro consacré au thème du développement personnel. En effet, Linda Labidi nous présente le parcours des entrepreneures Virginie Boutin et Sandrine Cognard, à travers leurs entreprises. Alors l’épanouissement professionnel, un enjeu de société ou une affaire personnelle ?

Le développement personnel en France

C’est un terme devenu aujourd’hui omniprésent. Et qui est même devenu un business. Pour venir en aide aux entreprises, dans leur management. Pour venir en aide aux salariés, mais aussi pour toute personne en quête de renouveau, de « bien-être avec soi ». Arrivé en France au début des années 1980, le coaching en développement personnel n’est encore que très peu reconnu dans le pays. Bien que, paradoxalement, de nombreuses entreprises font régulièrement appel à des coachs. On estime qu’aujourd’hui, 30 à 40% du budget de formation des entreprises sont dédiés au coaching. De plus, les français sont bons consommateurs puisque 30% d’entres eux lisent des livres sur le sujet. Alors, quels apports pour la vie de l’entreprise et ses salariés ? Quels apports pour notre développement personnel ?

L’épanouissement personnel par l’entrepreneuriat féminin

Pour répondre à ces questions, Linda Labidi a invité deux spécialistes de la question. Toutes deux à la tête d’une entreprise qui prône et promeut l’accomplissement et l’épanouissement de soi. Virginie Boutin, présidente de Bloomr Impulse. Bloomr Impulse, une solution RH à la croisée de la e-formation et du coaching. Une aventure entrepreneuriale menée avec ses associés. Et qui a déjà accompagné plus de 10 000 personnes. Et Sandrine Cognard, fondatrice de Sandrine Cognard Coaching. Si Bloomr Impulse se tourne davantage vers la vie professionnelle. Chez Sandrine, c’est dans la gestion des émotions et de la relation amoureuse que cette inconditionnelle de l’amour accompagne les hommes et les femmes.

Business Women, une émission à découvrir sur Demain TV.