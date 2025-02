4000 postes à pourvoir en alternance avec ESBanque

Dans cette édition du Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Gwénaëlle Barthélémy, référente alternance à l’ESbanque.

En effet, de janvier à juin 2025, l’Esbanque mène une campagne nationale de recrutement en alternance avec 4.000 postes à pouvoir de bac +2 à bac +5.

La banque : un secteur qui recrute, avec l’alternance comme voie royale

Le secteur de la banque peine à recruter et les candidats manquent. Pourtant, les besoins sont importants : en 2022, le secteur de la banque et de l’assurance avait embauché 48 000 personnes. Chaque année, les offres sont nombreuses dans le secteur, et ce dans tous les métiers de la banque. Les métiers de réseau, de conseillers clientèles pour les particuliers, les professionnels mais aussi de conseillers patrimoniaux sont ainsi particulièrement demandeurs. De plus, les perspectives d’évolution de carrières sont nombreuses.

Pour travailler dans le banque, l’alternance et l’apprentissage constituent un mode de recrutement historique. Encore aujourd’hui, l’alternance est la voie royale et un tremplin vers un emploi durable. A différents niveaux de formation, elle permet à l’alternant de se former, avec très souvent un CDI à la clé.

À propos de l’ESBanque

L’Ecole Supérieure de la Banque forme chaque année 35 000 professionnels et près de la moitié des alternants du secteur de la banque et de l’assurance. Ces formations couvrent différents niveaux de diplômes, avec une grande place accordée à l’alternance.

Pour en savoir plus sur la campagne de recrutement, les portes-ouvertes et les séances de Job dating, rendez-vous sur le site de l’ESBanque.