2 000 postes à pourvoir au Club Med pour cet hiver !

Club Med : les vacances haut de gamme

Ce leader mondial des séjours haut de gamme agrandit ses équipes. En effet, cette entreprise mondialement reconnue lance sa campagne de recrutement pour cet hiver. Aujourd’hui, Club Med c’est 70 resorts, dans 26 pays répartis sur cinq continent. Aussi, soucieux du bien être de ses vacanciers, le Club Med innove pour proposer une offre haut de gamme. Et pour assurer un service de qualité, le Club Med peut compter sur l’aide de ses 23 000 G.Os (Gentils Organisateurs) et G.Es (Gentils Employés). Et si vous tentiez l’aventure ?

La campagne de recrutement hiver 2019

Ainsi, c’est dans cette volonté de montée en gamme que le Club Med recrute plus de 2 000 salariés cet hiver. Magali Aimé, directrice du recrutement pour les zones Europe – Afrique du Club Med Village nous en parle. En effet, ces offres ouvertes sur plus de 100 métiers, concernent à 70% le secteur de l’hôtellerie restauration. Mais ce n’est pas tout ! Les secteurs des sports et loisirs ainsi que les métiers supports et vente sont concernés. La campagne a déjà commencé et pour retrouver toutes les offres, rendez-vous sur www.clubmedjobs.fr. Le Club Med recrute c’est à découvrir dans le Journal de l’Emploi, sur Demain !