Les Apprentissage datings pour dynamiser la formation professionnelle

Le 6, le 20 et le 25 juin se tiendra la deuxième édition des Apprentissages datings. Dans les locaux de Bpifrance, des recruteurs et de futurs alternants vont se rencontrer dans le but de signer des contrats d’alternance. Une initiative qui a pour but de dynamiser le recrutement en formation professionnelle, et tout particulièrement dans le département de la Seine-Saint-Denis.

Faire avancer le recrutement d’apprentis

Rassembleur, cette rencontre est organisée par plusieurs organismes, tel qu’IMPACT partenaires, Korn Ferry ou encore Bpifrance qui prête ses locaux du Boulevard Haussmann de Paris pour l’occasion. Mais c’est ProActive Academy qui est à l’initiative de cet événement, cette jeune entreprise a pour vocation d’aider et d’apporter des solutions aux apprentis et aux formateurs. Leur but est de faciliter l’insertion des jeunes dans le milieu professionnel et de leur apporter une certaine sécurité dans leur parcours.

1000 jeunes de Seine-Saint-Denis assisteront à ces Apprentissage datings. Venant, pour certains, de milieux démunis, cette rencontre facilitera leur accès à la formation professionnelle. Encore mieux, certains d’entre eux seront coachés et sélectionnés en fonction de leurs envies et de leurs besoins professionnels.

Et pour guider, ou recruter, ces jeunes, 500 recruteurs seront présents à ces Apprentissage datings. Parmi eux se trouvent de grandes entreprises comme Crédit Agricole, Parc Astérix ou encore la RATP. Mais aussi de plus petites qui viennent compléter une offre d’alternance déjà assez large. Les recruteurs ayant détaillé leurs recherches ont déjà huit entretiens planifiés. De plus, s’ils le souhaitent, un « Diagnostic Apprentissage » peut leur être fourni pour définir leur besoin d’apprentis. Le but de ces entreprises : s’impliquer dans la formation des jeunes du 93.

Rendez-vous donc le 6, le 20 et le 25 juin dans les locaux de Bpifrance, au 8 Boulevard Haussmann dans le 9e arrondissement de Paris.