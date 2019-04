SOS Campagne: multiservice en gérance communale

Suite au départ prochain du gérant pour de nouveaux horizons, la commune d’Ancy recherche le/la repreneur(se) de son multi-services rural : lieu de vie et d’échanges, offrant tous les services indispensables aux habitants : actuellement épicerie, dépôt de pain, services divers, bar et restaurant, fourniture repas cantine scolaire.

Vous bénéficierez :

– D’une clientèle locale fidèle et établie

– D’une bonne renommée de l’établissement

– D’une réelle dynamique locale de qualité (agriculture riche offrant des produits varies, vie associative active)

Vous êtes enthousiaste a l’idée d’être un acteur majeur de la vie locale, de partager vos qualités humaines, commerçantes et relationnelles.

Vous avez envie d’entreprendre pour offrir un service de proximité et de qualité en milieu rural.

Prêt(e) pour l’aventure, la commune d’Ancy vous accompagne dans vos démarches.

En pratique, la commune d’Ancy vous propose une exploitation en location gérance, un apport personnel étant nécessaire pour l’achat de mobilier et petit matériel.

Localisation

La commune d’Ancy (69), 600 habitants est située dans le Beaujolais au sud de Tarare, sur la RD7 à ½ heure de Lyon, à proximité de l’autoroute A89.

Description du bâtiment

Le bâtiment réalisé en 2010, situé au cœur du village, à proximité de l’école et de la mairie, offre une surface commerciale de 215 m² comprenant :

– salle de restaurant (60 couverts),

– terrasse,

– cuisine équipée,

– bar avec comptoir,

– épicerie,

– réserve

Un logement T4 de 108 m² jouxte le local commercial.