SOS Campagne: Boulangerie pâtisserie épicerie

La Mairie de Saint Pierre Bellevue souhaite accueillir des personnes motivées pour reprendre la boulangerie pâtisserie épicerie.

Saint Pierre Bellevue est une commune rurale dynamique de 225 habitants, située entre Bourganeuf et Royère de Vassivière.

SOS Campagne : La Mairie loue les murs du commerce et du logement et met à disposition l’ensemble du matériel et du mobilier nécessaire à l’activité.

Le matériel est propriété de la commune. La liste complète est disponible sur demande en mairie.

L’état général du bâtiment est très bon, il a été entièrement rénové et aménagé en 2011 et est entièrement aux normes, tout comme le matériel.

SOS Campagne : La réalisation de tournées répondrait à une demande de la population locale.

Le commerce est au rez-de-chaussée sur 50 m² : d’une partie épicerie, d’une partie boulangerie-épicerie, d’une laboratoire et sanitaires. Chauffage électrique.

Le logement est à l’étage sur 100 m² : d’une pièce à vivre, d’une cuisine, de trois chambres, d’une salle de bains, d’un WC.

Des dépendances sont associées : garage, caves, jardin. Chauffage électrique.

De plus, un parking est situé en contrebas du commerce et un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite est à proximité immédiate de l’entrée.

Le commerce et le logement sont libres.

Le loyer mensuel du commerce est de 310 euros et le logement 250 euros.