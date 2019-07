SOS Campagne: Restaurant communal

Situé au cœur de Saint-Palais, dans la rue principale, le bar-restaurant communal « Les Gémeaux » est à reprendre.

Stationnement aisé grâce au parking en face. Exploitée depuis 1 an, fermeture prévue le 01/08/19 (non renouvellement du bail).

SOS Campagne : Murs et licence IV appartenant à la mairie.

Salle de bar (52 m²) et salle de restauration (38 m²) de 40 couverts.

Terrasse couverte de 20 couverts.

Cuisine aux normes (10,5 m²) et espace plonge (8 m²). Grande réserve (7 m²) et petite réserve (5 m²). WC (3,4 m²).

Local technique avec chaufferie (3 m²), débarras avec compteur électrique (1 m²), et cage d’escalier.

Une partie de l’équipement appartient à la mairie : piano et four à pizza très récent, hotte, bac plonge, lave mains, bar, 1 chambre froide 1 porte, table inox, tables, chaises, et une partie de la vaisselle.

Matériel complémentaire à acquérir par le futur gérant.

Logement d’environ 100 m² annexé à l’étage : 4 chambres (10 m² environ), salon (20 m² environ), salle de bain, WC séparés et jardin privatif.

Travaux de rénovation possibles à la charge de la mairie.

Investissement minimum à prévoir à évaluer pour besoin de trésorerie et BFR + 4 à 5 000 € pour le stock et l’équipement.

Montant du loyer (matériel, licence IV, murs activité et logement) : 315 € TTC /mois. Bail précaire (12 mois).