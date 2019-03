SOS Campagne: recherche de gérants pour restaurant

La commune de Chalmazel-Jeansagnière crée actuellement, avec un cabinet d’architecte spécialisé, un restaurant au centre du bourg historique de Chalmazel au bord d’une route touristique fréquentée en toutes saisons.

Situé au centre de la région Auvergne Rhône-Alpes, autoroute à 20 km desservant trois grandes agglomérations urbaines Lyon, Saint Etienne et Clermont-Ferrand.

SOS Campagne : La commune recherche un couple de gérants pour l’associer dès maintenant aux travaux pour une ouverture prévisionnelle en juin 2020.

Capacités, nombre de couverts : au rez-de-chaussée salle de 38 couverts, au premier étage salle de 50 couverts, ascenseur, possibilité de logement pour les gérants au deuxième étage. Plan détaillé à consulter en mairie.

Loyer et apport personnel : Loyer progressif les premières années. Création d’un fonds de commerce avec équipement cuisine et mobilier, possibilités d’aide : FISAC (acquisition de matériel et aides aux commerces de proximité) et prêt à taux zéro.

Profil : Idéalement couple de professionnels avec bonne expérience en restauration gastronomique, compétences en comptabilité, gestion et communication, références demandées.

Etude de faisabilité démontrant un fort potentiel de clientèle et le besoin d’un restaurant gastronomique.

Site et potentiel :

Environnement exceptionnel et préservé au cœur des Monts du Forez, commune touristique avec une station de ski alpin et un domaine ski nordique liés par le plateau des Hautes Chaumes, site en cours de classement. Tourisme vert en expansion avec de nombreuses activités nature quatre saisons (Parc naturel régional Livradois Forez, Pays d’Art et d’Histoire du Forez…)

www.chalmazel-jeansagniere.fr

www.loire.fr

loireforez.com

!– ###BLOC_CENTRE### –>