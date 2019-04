SOS Campagne: Hotel restaurant communal

À reprendre à Coutansouze (au Sud du département de l’Allier, dans la forêt des Colettes, en limite du département du Puy-de-Dôme, à proximité de la célèbre ville thermale de Vichy (45 km) et Clermont-Ferrand (63 km)), un hôtel-bar-restaurant.

SOS Campagne : hôtel-bar-restaurant établit dans une jolie bâtisse en pierre, moderne et épurée, face au parking communal.

Fermeture fin août 2018.

La cuisine proposée était une cuisine traditionnelle du terroir.

Disponible de suite.

Murs appartenant à la Mairie.

Aux normes d’accessibilités aux Personnes à Mobilité Réduite, et aux personnes souffrant de déficience visuelle ou auditive.

Superficie totale d’environ 200 m².

Partie hôtel : 3 chambres cocooning de 17 m² (adaptée aux PMR), 13 m² et 12 m².

Partie bar-restaurant : 2 salles de restauration (35 et 15 couverts), bar, terrasse (20 couverts), cuisine et cave.

Chauffage électrique + poêle à bois.

Mobilier et matériel complet mis à disposition de l’exploitant (tables, chaises, vaisselle, nappage, matériel cuisine, décoration, meuble bar, hotte, chambre froide, 3 tables inox et etc.).

Aucun concurrent direct sur la commune (les 1ers se situent sur Bellenaves et Louroux-de-Bouble pour les midis).

Appartement d’environ 80 m² annexé à l’étage, avec accès indépendant : cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres et pièce en mezzanine.

Investissement à prévoir pour le BFR, trésorerie et etc.

Montant du loyer (activité + logement) : 700 € HT /mois.

Bail commercial.