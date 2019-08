SOS Campagne: Boulangerie pâtisserie épicerie

Appel à candidatures pour la reprise d’une boulangerie pâtisserie épicerie.

SOS Campagne : Le commerce est situé au cœur d’une commune de 200 habitants, à la croisée de la Lozère et du Cantal, en limite de deux régions naturelles que sont la Margeride et l’Aubrac et à 20 min de la prise d’autoroute A75.

Les activités à poursuivre sont la boulangerie pâtisserie épicerie.

Des services complémentaires peuvent être développés.

Le commerce, de 100 m² environ, dispose d’une terrasse.

Le bâtiment est loué en partie équipé.

Clientèle locale et touristique.

Idéal pour une personne seule ou un couple avec complément de revenu.

Type de bail : administratif

Redevance murs et fonds : 100 €, avec gratuité la première année

Logement à l’étage disponible en location (loyer : 220 €)