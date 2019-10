SOS Campagne: Boulangerie pâtisserie à Pizay dans l’Ain

Idéalement placé à l’entrée sud du plateau de la Dombes sur la RD22 entre Montluel et Bourg-En-Bresse, Pizay est un village rural du département de l’Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes fort de 850 habitants. Entourée d’une couronne de petites communes cette entité est membre d’une communauté administrative de 25.000 habitants.

A 25 km à l’est de Lyon ce territoire est en plein développement et accueille chaque année 300 nouveaux habitants et crée 200 emplois.

SOS Campagne : La commune de Pizay recherche son artisan boulanger qui exercera en indépendant afin d’y créer ce commerce en son centre.

Les atouts :

– La centralité de l’implantation du nouveau commerce en face de l’école

– Places de stationnement disponibles tout autour

– Commune de 850 habitants, 30 nouvelles familles accueillies en 2 ans

– Une couronne de 4 communes sans boulangerie / pâtisserie, distantes de 3,5 à 5 km de Pizay constituant un ensemble d’environ 3300 habitants

– Environ 2.500 voitures / jour passent par son centre en empruntant la RD22

– Un regroupement pédagogique intercommunal de trois partenaires

– Projet soutenu par la municipalité

– Subventions possibles de la Communauté de Communes et de la Région dans le cadre d’un programme d’aide au développement des petites entreprises et commerces de l’artisanat avec point de vente

– Membre d’une Communauté de Communes en pleine expansion avec de nombreux investissements pour l’emploi et l’habitat

– Un tissu associatif important

– Trois collèges, un lycée, des restaurants à proximité

– De nombreux chemins de randonnée pour le tourisme le week-end

– Possibilité de logement sur place

Le boulanger devra être titulaire du CAP et disposer d’un petit apport financier pour prétendre au projet et investir lui-même dans le matériel de fabrication et de vente.

Un comité de sélection composé notamment d’une personne spécialisée sera en charge du recrutement du couple de boulanger et les accompagnera dans toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement de ce projet.