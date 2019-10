SOS Campagne: Boulangerie Pâtisserie à reprendre dans l’Allier

SOS Campagne : Cette boulangerie pâtisserie est très bien située au cœur de la commune d’Haut-Bocage (département de l’Allier, région Auvergne-Rhône-Alpes).

Haut-Bocage est une commune nouvelle de 892 habitants issue du regroupement des trois communes de Givarlais, Louroux-Hodement et Maillet (chef-lieu), à proximité de la Forêt de Tronçais, à 6 km du village médiéval d’Hérisson, à 12 km de Cosne d’Allier (2 046 habitants), à 22 km Montluçon (36 147 habitants.) et à 3 h de Paris par A71.

La boulangerie pâtisserie est basée à Louroux-Hodement, 356 habitants, dans la rue principale.

Cette boulangerie pâtisserie est ouverte depuis 2003 et exploitée par l’actuel gérant depuis juillet 2018.

C’est une affaire est idéale pour une personne.

SOS Campagne : Les murs appartiennent à la Mairie qui recherche un nouveau gérant pour dynamiser et pérenniser l’activité.

L’exploitant actuel s’oriente quant à lui, vers un nouveau projet, mais maintiendra l’activité dans l’attente d’un successeur jusqu’en janvier 2020.

Des livraisons sont actuellement proposées chaque jour au restaurant de Verneix et au CRP (Centre de Rééducation Professionnelle) de La Mothe.

Magasin de 15 m², Fournil de 60 m², Dépendance de 70 m² divisé en 3 espaces (rangements, ancienne grange et écurie), Garage de 20 m², Grenier et combles perdus, Terrain de 500 m², avec petite cour et un puits, Parking privatif.

Le mode de chauffage est électrique, avec VMC et chauffe-eau de 300L.

La municipalité met à disposition l’ensemble du matériel nécessaire à l’activité, dont un four POLIN (année 2008) d’une puissance de 36.8 KWH, avec une bouche et 4 étages.

Ouvert tous les jours (sauf les mercredis et dimanches après-midis) de 6h30 à 13h et de 16h à 19h.

L’établissement n’emploie pas de personnel, mais reçoit ponctuellement l’aide de la compagne du gérant.

La clientèle est locale et des communes environnantes.

L’affaire réalise un chiffre d’affaires d’environ 55 000 €, pour un volume de production de 12 quintaux/mois.

L’établissement dispose d’un appartement de 70 m² annexé à l’activité, comprenant :

RDC : cuisine.

1er étage : salon, 2 chambres, salle d’eau et WC.

Convient plutôt pour un couple, sans enfant.

Prévoir un investissement minimum à évaluer pour le démarrage de l’activité : besoin en fonds de roulement, trésorerie.

Montant du loyer (activité, matériel et logement) : 300 € HT /mois

Concession administrative.