SOS Campagne: Boucherie charcuterie traiteur

Saint-Paul compte environ 1 250 habitants et se situe à l’est du département de la Haute-Vienne (87) dans la Région Nouvelle Aquitaine.

A 25 minutes de Limoges, capitale régionale, 10 minutes de l’autoroute A20 et une quinzaine de minutes de Saint-Léonard-de-Noblat, plus grande ville de la Communauté de communes, Saint-Paul bénéficie à la fois de la proximité des pôles économiques du territoire et de la tranquillité de la campagne limousine.

Des services médicaux de proximité à un maillage commercial et artisanal relativement complet

(boulangeries, épicerie, bar, restaurant, tabac-presse …), son centre-bourg bénéficie des services usuels de la vie quotidienne. Un immobilier abordable ou encore la présence d’écoles en font une commune ou il est agréable de fonder une famille.

Un réseau dense et très actif d’associations offre aux habitants sport, loisirs et culture.

La municipalité a souhaité relancer le commerce de viande sur la commune à la demande des habitants en privilégiant une desserte par des éleveurs locaux. Ainsi, un collectif « Les viandes de chez nous » s’est constitué pour pouvoir approvisionner le futur boucher.

Une installation dans un local réhabilité par la commune

Le local appartient à la Commune de Saint-Paul. Il est situé au cœur du bourg. La boucherie aura une surface totale d’environ 130m². La répartition et l’agencement des différentes parties du local, (espace de vente, laboratoire, chambre froide, local de stockage, local de déchets, espace traiteur, plonge, bureau etc.) ont fait l’objet d’une étude par les services de l’ATEC (Agence technique départementale de la Haute-Vienne) et devront être discutés avec le ou les porteurs de projet et la municipalité pour adapter au mieux le local à l’activité. L’ensemble des travaux d’aménagement seront portés par la municipalité de Saint-Paul. Le local sera en adéquation avec toutes les normes en vigueur.

Le boucher aura la possibilité de choisir son enseigne, son agencement et sa décoration et devra participer à l’élaboration des plans de l’architecte.

Le choix du porteur de projet se fera en fonction de différents critères : la motivation du porteur de projet, son expérience sur le type d’activité, sa personnalité, la crédibilité financière du projet… Le porteur de projet retenu devra être en mesure de financer la création de son fonds de commerce dans l’intégralité (des aides sont possibles).

Une approche circuits courts et de proximité privilégiée

Il est également attendu du porteur de projet qu’il travaille avec le collectif d’éleveurs locaux formé expressément pour le projet, l’association « Les viandes de chez nous », la municipalité ayant à cœur la commercialisation de productions locales sur la zone de chalandise. Tous les types de viandes nécessaires à l’exploitation sont produites localement. Il sera attendu du porteur de projet un approvisionnement substantiel dans les produits proposés par la future entreprise.

Le choix du ou des candidats retenus se fera à travers un comité de sélection composé par la municipalité et sur la base d’un dossier de candidature sérieux.

Pour consulter l’appel à candidature complet et compléter le dossier de candidature pour postuler, vous pouvez les télécharger sur le site internet suivant : http://www.monts-et-barrages-en limousin.fr

Les candidatures sont à rendre avant le 15 décembre 2018