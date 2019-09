SOS Campagne: Bar restaurant traditionnel

SOS Campagne : à Saint Nicolas des Biefs, un bar restaurant traditionnel rénové, au cœur de la commune est à reprendre.

Salle de restaurant de 80 m² (50 couverts), terrasse de 80 m² (50 couverts), cave (25 m²) et combles (isolées) aménageables. Assainissement collectif. Production d’eau chaude électrique. Chauffage au gaz, poêle à bois, et radiateur. Tout équipé.

Places de stationnement à proximité.

SOS Campagne : Clientèle locale fidèle, touristique, professionnelle et de passage.

Murs appartenant à la mairie.

Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 20h. 3 semaines de congés annuels en janvier.

Aucun concurrent à moins de 15 km.

Moyens de communication : affiches/flyers, bouche à oreille, et page Facebook.

Effectif de 2 : chef d’entreprise et conjoint collaborateur.

Exploité en SAS.

Bilans et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Affaire saine et rentable.

Appartement d’habitation rénové de 80 m², au-dessus de l’activité. Salon de 25 m², cuisine de 9 m², chambre de 9 m², et salle de bain de 6 m².

Assainissement collectif, production d’eau chaude et système de chauffage électrique.

Prix de vente du fonds : 20 000 €.

Estimation du stock (non compris dans le prix de vente): 1 500 €.

Montant du loyer pour l’ensemble : 375 € TTC /mois (bail en cours).