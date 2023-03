SOS CAMPAGNE: Bar-Restaurant à Montchevrier (36)

SOS CAMPAGNE à Montchevrier: le besoin de la commune

La commune de Montchevrier (36140) recherche son candidat pour reprise de la gérance du restaurant communal suite à un nouveau projet du gérant actuel. Montchevrier est une commune dans le sud de l’Indre, à proximité immédiate de la zone touristique de la vallée de la Creuse (lac d’Éguzon) et du Pays de George Sand.

Le restaurant Le MONTCABRIEN a actuellement une activité de bar, restaurant et traiteur avec une très bonne notoriété.

La commune recherche un porteur de projet professionnel de la restauration dans le cadre d’un bail commercial avec mise à disposition de l’outil de travail. Cette affaire conviendrait à un couple désireux de reprendre un établissement déjà bien établi et connu pour sa qualité.

SOS CAMPAGNE à Montchevrier: description de l’affaire

Dans la partie professionnelle, le restaurant est entièrement équipé en cuisine et la municipalité est ouverte à des possibilités d’aménagement. Il possède 2 salles attenantes : une de 40 couverts et une de 60 couverts ainsi qu’une terrasse avec pergola donnant sur un parc pouvant accueillir environ 30 couverts.

Le mobilier et la vaisselle sont négociables avec le gérant sortant.

Un appartement à l’étage d’environ 70 m² dispose de 3 chambres.

SOS CAMPAGNE à Montchevrier: conditions de l’offre

Le loyer du bail commercial pour le restaurant et le logement est de 750 € TTC. Une licence IV propriété de la commune est mise à disposition.

Le Bail commercial pourra débuter le 1er Août 2023.

La commune souhaite un repreneur dynamique, avec une expérience significative dans la restauration souhaitant s’établir en milieu rural. Les porteurs de projet intéressés peuvent adresser leur candidature avec un CV et une lettre de motivation en rapport avec l’établissement. Toute candidature sera étudiée avec attention.

Contact : Mairie de Montchevrier

10 rue de la Mairie, 36140 MONTCHEVRIER

Téléphone : 02 54 06 35 15

Adresse mail : commune.montchevrier@orange.fr

Site actuel du restaurant : www.lemontcabrien.com

Sur Facebook : le Montcabrien

Site de la commune de Montchevrier : www.montchevrier.fr