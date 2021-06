SOS Campagne: Bar restaurant

La mairie de Boëssé-le-Sec, petite commune sarthoise, lance un SOS Campagne. Elle recherche un nouvel exploitant pour son seul commerce.

Boëssé-le-Sec, un village avec école maternelle et élémentaire, est situé à 2h00 de Paris par l’autoroute. Il est desservi par 2 sorties qui se trouvent à moins de 10 minutes, mais aussi par la gare de Sceaux-Boëssé, sur la ligne Paris-Chartres-Le Mans.

L’établissement est aux normes pour recevoir les personnes en situation de handicap.

Il est entouré d’un grand parking à l’arrière et d’un plus petit à l’avant.

SOS Campagne : Lieu stratégique pour la commune, sur une surface de 330 m² au total, il possède, à l’étage, un locatif privé.

C’est une affaire idéale pour un couple avec enfants. L’appartement de 100 m² est composé d’une belle pièce à vivre et de 3 chambres mais aussi d’une terrasse pour profiter des beaux jours.

La partie professionnelle au rez-de-chaussée s’étend sur une surface de 230 m² de plain-pied.

Elle comprend deux salles pouvant recevoir jusqu’à 70 couverts, un bar et la cuisine qui est équipée du matériel de base (plaque de cuisson, friteuse, lave-vaisselle, four, frigo, chambre froide) et une arrière cuisine pour le petit matériel de service.

Le restaurant est à louer vide, sans mobilier ni matériel de cuisine / service.

Le rachat de la licence IV se fera auprès de la mairie.

Fort potentiel commercial, ce restaurant dispose de tous les atouts pour dynamiser le village.

La commune souhaite un repreneur ayant le sens du contact, dynamique, avec une expérience significative dans la restauration.

Ils étudieront avec attention toutes les candidatures composées d’une lettre de motivation (mentionnant vos intentions pour ce restaurant, vos projets, vos idées et vos envies) et d’un CV.