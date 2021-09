Demain entreprendre : ces entreprises qui font l’actualité !

Guillaume Wetzel, Gérant de CMS Conteneurs Manutention Stockage, est l’invité de Jérôme LIBESKIND dans l’émission Demain Entreprendre.

CMS conçoit, fabrique et commercialise des solutions de conteneurs hygiéniques pour poudre alimentaire et pharmaceutique, et les machines industrielles spéciales associées.