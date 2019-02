La Croix-Rouge française lance son premier appel à projets

La Croix-Rouge: premier appel à projets national

La Croix-Rouge, 1ère organisation sociale de France, lance un appel à projets national à destination des associations et des startups sociales. Lancé le 30 janvier 2019, il se terminera le vendredi 8 mars.

Le projet

Depuis 2 ans, la Croix-Rouge française, se transforme. En mai 2019, elle lance son accélérateur d’innovation. A cette occasion, elle lance un appel à projets national à destination des associations et des startups sociales. Leur mission ? Rendre possible le développement de solutions à fort impact social. Les projets retenus bénéficieront des ressources de la Croix Rouge à savoir 80 000 experts métiers sur le terrain et 1700 structures dans toute la France. L’accompagnement de la Croix Rouge, structuré dans un programme, se fera donc sur 6 mois à compter du 13 mai 2019.

Comment ça fonctionne ?

Proposez vos projets et une sélection des meilleurs projets sera effectuée. Les projets sélectionnés bénéficieront d’une place au sein de l’accélérateur d’innovation pour une phase d’expérimentation sur 6 mois dans une des structures de l’association. Chaque projet recevra aussi l’aide des experts de la Croix-Rouge afin de l’améliorer si besoin. En fonction des résultats (positifs) le projet sera déployé.

Pour participer

Vous êtes une association ou une entreprise ? Vous souhaiter développer des solutions à fort impact social ? Cet appel à projets vous concerne. Retrouvez toutes les informations sur le site dédié. Pour proposer votre solution, votre projet, vous pouvez contacter l’organisme depuis son site.