Tabac presse

Ce commerce est situé dans une commune d’environ 900 habitants, dans le Nord du département de la Loire à 30 km de Roanne et à 10 minutes du chef-lieu de canton.

La Commune dispose de l’ensemble des commerces et services de proximité.

Le commerce est situé en centre-bourg et n’a aucun concurrent.

Les activités sont :

– Tabac

– Presse

– Française des jeux

– Librairie

– Confiserie

– Papeterie

– Cadeaux

– machine à clefs

– dépôt Service de Transport de l’Agglomération Roannaise

– dépôt pressing

L’espace de vente de 60 m² est équipé de :

– 1 vitrine

– Grands linéaires pour la presse

– Chauffage réversible

– Rideau de fer

– Vitrage antieffraction sur la porte

– caisse enregistreuse informatisée

Profil recherché : une personne seule ayant le sens du commerce

Logement de 140 m² à l’étage + 1 autre logement de la même superficie