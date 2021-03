Tabac Bar (licence IV) Restaurant Pizzeria Loto (FDJ)

A Arinthod petite localité de 1.200 habitants située au sud du Jura, il y a un Tabac, Bar avec Licence IV, Restaurant, Pizzeria et Loto (FDJ) à reprendre.

Arinthod est situé près du barrage de Vouglans à 1/2 heure de Lons-le-Saunier et Oyonnax, à 45 min de Bourg-en-Bresse, à 1h de Lyon, 1h30 de Dijon, Besançon et Genève, à 30 min de l’autoroute A40 et 40 min de l’A39.

Arinthod est un bourg centre proche de toutes commodités, écoles maternelle et primaire, collège, pharmacie ,boulangerie , boucherie, épicerie, zone artisanale , tissu associatif très impliqué.

Ce tabac bar avec Licence IV, Restaurant, Pizzeria et Loto (FDJ) est exploité depuis 1996.

Le CA est en constante progression. L’affaire est en vente pour cause de réorientation professionnelle.

Cette affaire, exploitée en entreprise individuelle, est idéale pour un couple séduit par la belle région de Bourgogne Franche Comté.

Le local commercial a une superficie de 170 m².

Bar (licence IV), restaurant (48 places) tabac (en 1996), agrément FDJ jeux de grattage (en 2016), Loto et Euromillion (en 2019).

Appartement avec entrée indépendante et grande terrasse de 48 m², espace vert en plein centre de la localité.

Clientèle ouvrière, locale et de passage.

Bilans complets et liste de matériel disponible auprès du cédant.

Deux possibilités s’offrent à vous :

– Achat du fonds de commerce, location des murs et location de l’appartement.

– Ou achat de la totalité soit murs et fonds de commerce avec appartement et grenier (Soit 3 niveaux de 170 m² chacun)