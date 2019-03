SOS Campagne: Bar restaurant boulangerie

Bengy-sur-Craon est une commune de 738 habitants située dans le département du Cher à 28 km de Bourges et 38 km de Nevers.

SOS Campagne: La commune recherche un porteur de projet pour relancer une activité de bar (possibilité de tabac) restaurant et boulangerie sur la commune.

L’affaire est située sur un excellent emplacement le long d’un axe très passager et elle dispose d’un grand parking.

Le restaurant peut faire 45 couverts par jour et il dispose déjà de mobilier.

La cuisine professionnelle est entièrement équipée.

La boulangerie est équipée d’un terminal de cuisson et d’un comptoir.

Le bâtiment est en bon état. Le matériel et le mobilier sont à vendre.

La location du bâtiment est de 430 euros par mois.

Pour plus de renseignements, s’adresser au Maire de la commune.