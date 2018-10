Salon de coiffure mixte barbier

A Rochefort, en Charente-Maritime, il y a un salon de coiffure mixte barbier à reprendre pour cause de changement d’activité.

Ce salon de coiffure est situé dans le centre-ville de Rochefort, proche de la Place Colbert et des écoles.

C’est un local en angle de rue d’une surface de 40 m², climatisé proposant 3 postes de coiffure et 2 bacs.

Grande vitrine (12ml) et une cave.

Clientèle fidèle depuis plus de 10 ans.

Aucun travaux à prévoir.

Loyer : 645 € TTC/mois.

Prix de vente : 45.0000 €.

Possibilité d’achat des murs.

Référence : 171C7167