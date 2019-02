Salon de coiffure

Cause retraite, un salon de coiffure situé en centre bourg de Buxières-les-Mines, sur la place principale du village, est à reprendre.

Stationnements à proximité immédiate.

Murs acquis en 2003 et aménagés l’année suivante.

Salon d’environ 25 m² très lumineux (lumière naturelle et nombreux luminaires), équipé en sono.

4 places de coiffure (3 coiffages femme, 1 coiffage homme).

2 points de lavage. 2 casques de séchage.

Espace d’accueil. Local de stockage.

Sanitaires accessibles par une rampe amovible proposés à la clientèle.

Bien isolé et chauffé au gaz de ville.

Matériel amorti et en très bon état de fonctionnement.

Clientèle essentiellement locale (Buxières-les-Mines et villages alentour).

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Prix de vente du fonds de commerce : 15 000 € négociable.

Etudie toutes propositions (vente ou gérance).

Achat des murs possible.

Salon libre au 1er juin 2019.