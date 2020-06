Boucherie charcuterie traiteur

La boucherie charcuterie traiteur est est située dans le centre du village de Planchez en Morvan (310 habitants), en Nièvre.

Proximité de l’axe majeur reliant la capitale du Morvan, Château-Chinon au lac des Settons (350 000 visiteurs / an) et le Saut de

Gouloux, site naturel qui attire environ 75 000 visiteurs / an).

La commune dispose d’une offre commerciale : une boulangerie, un garagiste, un hôtel restaurant (30 chambres), une petite épicerie, un café-tabac-presse restaurant.

Planchez en Morvan est au coeur de la communauté de communes et sur l’axe des Grands Lacs du Morvan, destination touristique du Parc du Morvan, à moins de 3h des régions parisienne et lyonnaise.

Boucherie charcuterie traiteur dans un secteur sans concurrence (20 km).

Vente en boutique. Gros potentiel pour l’activité « traiteur ».

Gestion de l’activité par un couple. 1 salarié (28h/sem) autonome et compétent

Le commerce dispose d’une surface de 110 m² et magasin climatisé. Parking.

Il est équipé en matériel (vitrines réfrigérées, mélangeur, hachoir, four, matériel de cuisson, etc.)

Boutique accessible et aux normes PMR.

A l’étage : appartement T3 meublé

Investissement à prévoir : Aucun – boutique et atelier sans travaux !

Etablissement ouvert en 2017.

L’établissement bénéficie d’une clientèle locale, et des nombreux touristes et résidences secondaires.

1 contrat de traiteur en cours – Zone de clientèle : 20 km sans concurrent.

Résultat financier : C.A en constante augmentation (info auprès du vendeur).

Etablissement situé en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) offrant des exonérations (impôt sur les bénéfices pendant 5, CFE, charges patronales sur les salariés). Accompagnement dans l’installation possible par la communauté de communes.

Loyer logement : 300 € / mois et 70 € charges (avec chauffage)

Loyer boutique : 240 € / mois

Vente du fonds : 150 000 € net vendeur.