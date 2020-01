Restaurant « Le Potager Gourmet »

Restaurant « Le Potager Gourmet » à reprendre en plein cœur de la cité thermale Bourbon l’Archambault.

Restaurant avec cuisine maison et biologique avec circuit court (approvisionnement local).

Murs appartenant à un propriétaire privé.

Salle de restaurant (32 à 36 couverts), terrasse (6 couverts), cuisine entièrement équipée, et WC.

Matériel complet et en bon état.

À proximité : jardin potager à disposition pour compléter les besoins en produit frais de saison.

Ouvert de 12h à 14h30 et de 18h30 à 21h du mardi au mercredi (midi), et du jeudi au samedi (midi et soir).

Aucun employé.

Bilan et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Possibilités de développement : cantine potagère, tisanerie, cours de cuisine et nutrition, etc.

Appartement lumineux annexée à l’étage : chambre, cuisinette, salle de bain et WC.

Prix de vente du fonds : à débattre.

Montant du loyer (activité) : 350€ /mois TTC.

Montant du loyer (logement) : 350 € /mois.