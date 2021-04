Bar HÃ´tel Restaurant

Bar Hôtel Restaurant

Situé à Bujaleuf, entre Eymoutiers et Saint-Léonard-de-Noblat, deux chefs-lieux de cantons et à 30 kilomètres de Limoges, le fonds de commerce de ce bar hôtel restaurant est proposé à la reprise pour cause de départ à la retraite.

Ce bar hôtel restaurant accueille toute l’année la clientèle ouvrière fidèle de la région, mais aussi de nombreux touristes venus profiter du lac aménagé de la commune.

Si le couple de gérants se concentrait ces dernières années sur l’activité de restauration/traiteur le midi, la possibilité de développer un service le soir est réelle. La partie hôtellerie présente également un vrai potentiel à exploiter compte tenu de l’attractivité touristique de la zone et de la forte demande sur ce secteur.

L’établissement est doté d’une belle capacité d’accueil avec ses différentes salles (100 couverts possibles) ce qui lui permet également d’accueillir des événements (mariages, baptêmes, réceptions, etc.).

Vrai point fort de cet établissement, le bar et sa terrasse parfaits pour sustenter les touristes et habitants durant les beaux jours.

La partie hôtel, intégralement rénovée en 2014, composée de huit chambres tout confort (douche, télévision, wifi, etc.), ne nécessite aucune rénovation et permettra aux repreneurs de démarrer leur activité clé en main.

Cet établissement, qui bénéficie d’un emplacement idéal et d’une grande visibilité grâce à sa situation sur un axe passant, attend ses repreneurs.

Malgré la crise, l’hôtel restaurant a poursuivi son activité normalement en proposant à sa clientèle des repas à emporter ainsi que le portage de repas.

Exploitation idéale pour des repreneurs cherchant à démarrer rapidement une activité vectrice de lien social et d’échanges dans un cadre agréable.

Forts de leur expérience, les gérants pourront accompagner les repreneurs durant le démarrage de leur activité.

Ces derniers pourront également être orientés vers un accompagnement à la reprise d’entreprise.

Les petits plus de cet établissement :

– Stationnement facile grâce à un grand parking gratuit

– Avantages fiscaux grâce à la situation en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)

– Les futurs repreneurs auront la possibilité d’acquérir l’ensemble immobilier pourvu d’un logement avec plusieurs grandes chambres.

Prix du fonds de commerce : 50 000 €