Restaurant brasserie bar « Le saut de Gouloux »

Le restaurant brasserie bar est à proximité du site touristique du Saut de Gouloux (70 000 visiteurs) le long d’un cheminement aménagé, sur la commune de Gouloux (183 habitants), en Nièvre au cœur du territoire Morvan Sommets et Grands Lacs. Site touristique naturel entre la Maison des Grands Lacs (office de tourisme, lac des Settons 300 000 visiteurs) et la maison du Parc (50 000 visiteurs) à Saint Brisson.

Gouloux dispose d’un artisan « sabotier » réputé avec boutique de vente.

Le territoire Morvan Sommets et Grands Lacs est une destination touristique du Parc naturel régional du Morvan, à moins de 3 heures des régions parisienne et lyonnaise.

Restaurant, brasserie, bar : salle de 50 couverts et terrasse extérieure de 40 couverts.

Terrasse, licence IV. Parking extérieur attenant. Accueil de la clientèle locale (70%) et touristes / visiteurs (30% : individuelle, randonneurs, motards, cyclistes, clubs de voitures anciennes…).

Etablissement repris en 2015 (créé en 2011).

Bail 3/6/9 (propriétaire : communauté de communes).

Etablissement ouvert à l’année avec période de fermeture : 2 mois en hiver.

1 dirigeant salarié + 2 salariés (année) et 2 saisonniers.

Restaurant : salle « prête à l’emploi » de 80 m², décoration raffinée.

Ouverte sur la terrasse de 50 m².

Bar équipé dans la salle du restaurant.

Entrée et sanitaire PMR.

Cuisine : 30 m² équipée 1 chambre froide positive, 1 chambre froide négative, piano, four, lave verre, matériel… en parfait état.

Logement (PMR) àA proximité, indépendant de 80 m² : 3 chambres, cuisine, salle de bains, garages… en très bon état.

Aucun investissement ou travaux à prévoir. Prêt à l’emploi.

C.A en constante progression

L’établissement bénéficie d’une bonne réputation locale et de la clientèle touristique.

Produits locaux utilisés et valorisés…

Pas de concurrence sur place et gamme de restauration qui s’insère et complète l’offre locale.

Clientèle individuelle en majorité.

Établissement situé en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) offrant des exonérations (impôt sur les bénéfices pendant 5, CFE, charges patronales sur les salariés).

Vente du fonds : 127 000 €.

Loyer restaurant HT : 890 €/mois

Loyer logement TTC : 415 €/mois

Accompagnement dans l’installation possible par la communauté de communes.