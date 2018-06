Propriété à vocation agrotouristique ou activités équestres

Au cœur de la campagne montluçonnaise, sur la commune de Vaux, une propriété à vocation agrotouristique ou activités équestres est à reprendre.

C’est une maison d’habitation et grange à rénover.

Présence de beaux volumes et d’une architecture atypique, avec une charpente en bon état.

14 ha de près d’un seul tenant avec des points d’eau (sources et mare) et 2 ha de bois-taillis.

Prix de vente : 150 000 € HFS