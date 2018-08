Propriété à vocation agro-touristique

Située à Commentry Montmarault Néris Communauté, propriété à vocation agro-touristique disposant de 16 ha, d’une maison d’habitation de 170 m² répartis sur deux niveaux avec

– au RDC : une grande pièce à vivre avec cuisine équipée donnant sur le salon et la salle-à-manger, une véranda donnant sur le jardin et la terrasse, un local technique, des sanitaires et une grande chambre,

– à l’étage : 3 grandes chambres,

– dans le prolongement de la maison : 4 chambres d’hôtes et leurs salles d’eau privatives.

En face, un grand bâtiment traditionnel divisé en plusieurs parties : une grande pièce d’accueil pour la réception et la restauration des hôtes, ainsi que différents ateliers et locaux techniques pouvant servir de stockage ou être réaménagés.

La propriété possède également un hangar ouvert et un grand atelier en très bon état et très fonctionnel.

La parcelle est entièrement constituée de prairies groupées autours des bâtis.

Etat d’entretien impeccable.

Possibilité d’acquisition partielle (bâtis ou entre 14 et 16 ha).

Prix de vente : 274 000 € HFS