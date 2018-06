Maison ancienne à potentiel touristique

Dans le Beaujolais, au lieu-dit le Morillon, un petit hameau de campagne situé à 2 km du bourg de Ronno, un village de 651 habitants à 4 km du Lac des Sapins, à 5 km d’Amplepuis (gare, tous commerces, collège, maison de santé, etc.), à 20 km de Tarare, 30 km de Roanne, 45 km de Villefranche et 60 km de Lyon, il y a une maison ancienne à potentiel touristique à vendre.

La surface totale de la maison est de 163 m² avec vue sur les champs et les Monts du Roannais.

Le premier niveau comprend :

– une cuisine ouverte sur une grande salle de séjour

– un salon

– une pièce pour bureau ou lingerie

– une grande véranda

– une salle de bains

– et un WC.

Le deuxième niveau comprend :

– 5 chambres

– une salle d’eau

– un dressing

– et un WC.

L’entresol comprend un atelier (avec eau, électricité, chauffage) et un préau.

Le sous-sol comprend un garage et 2 caves.

L’espace extérieur est composé d’une cour close avec jardin potager, pelouse et terrasse.

Le bâtiment dispose déjà des équipements généraux tels que l’électricité (refaite en 2005-2006 avec en particulier un compteur électrique 380 triphasé), des arrivées d’eau (logement et local), 2 chauffages au fuel indépendants (1 pour l’habitation et 1 pour la dépendance qui peut servir de chambres d’hôtes), ainsi qu’une ligne téléphonique (logement et bureau) et deux grandes portes sectionnelles.

Le bâtiment est en bon état. Diagnostics énergétiques D.

Activités potentielles : Il est envisageable d’installer des chambres d’hôtes dans la dépendance attenante qui possède un accès indépendant.

L’atelier et le préau pourraient convenir à une activité artisanale.

Prix de vente : 169 000 € frais d’agence inclus.

Contact : Suzanne Crionay

Tél. 04 74 89 41 46

marcelcrionay@yahoo.fr

Retrouvez toutes les offres du Pays Beaujolais sur www.beaujolais-vertvotreavenir.com