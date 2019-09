Magasin et commerce de gros – primeur, crèmerie, produits locaux

A reprendre, pour cause changement activité, dans une ville dynamique et touristique au nord de la Lozère, une activité de primeur, crèmerie, produits locaux comprenant une activité de commerce en gros et un magasin détaillant aux particuliers.

Entreprise bénéficiant d’une bonne notoriété, clientèle locale fidélisée depuis 20 ans.

Clientèle composée de particuliers, de restaurateurs locaux et de collectivités.

Dépôt de 180 m² très fonctionnel et en très bon état, magasin de 70 m² situé en centre-ville.

Tout le matériel nécessaire.

Belle entreprise avec du potentiel. Idéal pour un couple ou 2 associés.

Vente du fonds de commerce.

Possibilité de dissocier le magasin de la partie dépôt.

Location des murs ou vente selon le souhait du repreneur.