Magasin de fleurs et Relais Colis

A Yzeure, dans le département de l’Allier, il y a un magasin de fleurs et Relais Colis à reprendre.

Ce magasin de fleurs et Relais Colis profite d’une forte visibilité, car il est situé sur un axe très passant de la commune.

D’une surface totale de 80 m², l’affaire est composée d’un magasin (40 m²), d’une chambre froide et d’une salle de préparation (40 m²), d’un chauffe-eau électrique et d’une climatisation.

Le matériel (chambre froide, présentoirs etc.) est cédé avec le fonds.

Plusieurs travaux de rénovation ont été réalisés en 2018 (peinture, stores, mobilier…)

Clientèle fidélisée, locale et de passage, depuis son ouverture en 2004.

Le magasin est ouvert tous les jours sauf le dimanche après-midi.

1 salarié TC.

CA HT de 2017 : 162 056 €.

Bail commercial.