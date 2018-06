Locaux en location

A Avrilly, une commune de 138 habitants, à l’est du département, à 45 km de Vichy (Sous-Préfecture, 25 279 habitants), Roanne et Moulins (Préfecture, 19 762 habitants), et à 20 km de Digoin, un particulier propose à la location deux locaux.

L’entrepôt et les ateliers/bureaux sont situés sur la place du village, à proximité d’un parking.

Avec une excellente visibilité, une grande vitrine, il y a du potentiel pour une activité de garage ou artisanale.

On trouve un grand bâtiment non-aménagé de 780 m² et un autre grand bâtiment aménagé de 720 m², composé d’ateliers et de bureaux.

Les locaux sont reliés à l’eau et à l’électricité. Chauffage au fuel.

Possibilité de louer les deux locaux séparément.

Montant des loyers :

Entrepôt : A voir avec le cédant.

Ateliers : 400 €/mois.

Bureaux et magasin : 400€/mois.