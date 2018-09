Local commercial

Vente d’un local commercial très bien situé sur la principale rue commerçante de Lapalisse.

Stationnement aisé grâce aux places devant l’établissement et le parking gratuit à proximité. A accueillit une entreprise de 2011 à 2018 (arrêt cause santé) spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires et produits régionaux français.

Murs appartenant à un propriétaire privé : magasin avec bureau, cuisine à l’arrière, et 2 pièces de 100 m².

Montant du loyer : 500€ TTC /mois.

L’ancien exploitant reste disponible pour vendre ce qu’il lui reste de petit mobilier et matériel.