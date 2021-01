Hôtel restaurant et bar

Cet hôtel restaurant et bar est situé dans le centre du village de Chaumard (210 habitants) en face de l’église et de la mairie sur la place principale, au pied du Lac de Pannecière.

La commune dispose d’une offre de première nécessité avec épicerie, restaurant, gite d’étape, camping.

Elle compte également 280 résidences secondaires, et des meublés (base de 5600 nuitées/an)

Chaumard est une commune dynamique au cœur du territoire des Grands Lacs du Morvan, destination touristique du Parc du Morvan, à moins de 3h des régions parisienne et lyonnaise. Elle est située au pied du lac de Pannecière et à 15 mn de Château Chinon (services, collège et lycée, santé, musées…).

Cet hôtel restaurant et bar bénéficie d’une situation exceptionnelle au pied du Lac de Pannecière.

Hôtel (7 chambres) restaurant (50+50 couverts) avec terrasse et café. Parking en face.

Accueil de touristes, résidents secondaires, pêcheurs, visiteurs et habitants.

L’hôtel restaurant café dispose d’une superficie d’environ 300 m².

Toitures (travaux en 2014), isolation sous toiture (en 2003).

Assainissement collectif.

Chauffage électrique + insert bois (salle restaurant).

Cuisine en partie refaite (évier neuf, hotte, table frigo, chambre froide…)

La partie restaurant dispose de 2 salles (50 couverts), cuisine et arrière cuisine avec des entrées extérieures indépendantes. Terrasse).



Au 1er et 2eme étage se situent les 7 chambres avec salle de bain et WC dans chaque chambre (travaux à prévoir).

L’hôtel dispose d’une entrée pour les clients par digicode.

En sous-sol : 3 caves voutées et cellier.

Logement pour les exploitants de 50 m² (1 salon, 2 chambres, salle de douche et WC).

Logement des exploitants à reprendre (isolation, électricité, peinture, chauffage…)

Aménagement intérieur du bâtiment (HR) à prévoir : peinture, éclairage, « mise au gout du jour » pour les clientèles, décoration …



Services connexes à proposer : local pour pêcheurs (matériels)….

L’établissement bénéficie d’une clientèle de touristes (randonneurs) et pêcheurs, visiteurs et excursionnistes. Localisation exceptionnelle.

Accompagnement possible par la collectivité (aide à l’installation, travaux, réseaux professionnels…)

Affaire à développer avec du gros potentiel.

Prix de vente des murs : 120 000 euros net vendeur