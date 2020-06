Exploitation agricole

Exploitation agricole sur 138 hectares à Autry-Issards, entre Bourbon l’Archambault et Souvigny (Allier 03) – 20 minutes de Moulins (Préfecture – Ville d’art et d’Histoire) 73 hectares en propriété et 65 hectares en location.

Exploitation agricole : Bâtiments, stabulation et stockage de 1 500 m².

Maison d’habitation 200 m² (deux niveaux).

Gite de 130 m² (deux niveaux) à finir.

Aujourd’hui activités bovin/ovin mais transformation possible en équin.

Élevage de bovins viande 60 mères vaches charolais et dexter – broutards et laitonnes vendu à 280/300kg vif.

Élevage d’ovins viande 200 mères brebis croisées – agneaux vendu à SICABA en Label rouge 40kg vif.

Cultures possibles sur une moitié du parcellaire.

DPU de 105 €/ha.

Prime de 58 384 € en GAEC avec un EBE de 46 610 € en 2019.

Facile de transformer l’élevage en BIO.

Beau parcellaire de 50 hectares, idéalement groupé, autour des bâtiments.

Autres parcelles moins de 3 km du corps de ferme.

Maison de habitation + gite + bâtiment et stabulation d’environ 1 500 m² et 70 hectares : 460 000 €

Possibilité d’acheter corps de ferme et moins de terrain.

Possibilité d’acheter des matériels : tracteurs, matériels de fenaison, matériel de cheptel

Possibilité d’acheter du cheptel vif (vaches).