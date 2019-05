Hôtel** Restaurant

À vendre, à Varennes sur Allier (route RN7 – à 20 min de Vichy ; ville thermale et de Moulins ; préfecture, Ville d’Art de d’Histoire),

bel établissement de notoriété hôtel** Logis de France certifié « Atout France » restaurant,

proche tous commerces et établissement scolaires. Affilié également « Contact Hôtel ». Emplacement stratégique depuis 1 an avec déviation de Varennes (RN7) au rond-point à 150m.

Terrain de 24 000 m² constructible sur plus de 10 000 m² (possibilité d’agrandissement en hôtellerie et commerce).

Hôtel d’environ 2 200 m² sur 4 étages (sous-sol, RDC, chambres sur 2 étages) : 23 chambres dont 1 chambre PMR en rez-de-chaussée. Combles aménageables. Possibilité de créer 2 chambres supplémentaires (1 triple et 1 suite quadruple). WC accessible PMR.

Restaurant : cuisine environ 110 m², salle restaurant 85 places, terrasse 70 places,

piscine 50 m², cours de tennis.

Parking de 50 places + 4 autocars possible.

6 box individuels à la location pour les clients.

Parc à animaux de 10 000 m² (daim, âne, alpaga).

Normes gaz, EDF, alarme et incendie.

Logement privatif : 2 choix :

1- Pavillon neuf (6 ans) 120 m² en annexe à 50 m (privé ou à louer).

2- Appartement privé environ 85m² (2 chambres et 2 salles de bain) au 1er étage de l’hôtel.

Saison touristique de mars à octobre.

Clientèle diverse : VRP toute l’année, étrangers de passage vers le Sud (belge, hollandais, allemand, anglais, suisse), clientèle du PAL (parc animalier et d’attractions à 30 min), clientèle karting grâce à la plus belle piste d’Europe et de nombreuses compétitions, clientèle locale pour le restaurant.

CA 400 000 € – EBE recomposé SARL+SCI 170 000 €/an.

Augmentation du CA possible car le restaurant est ouvert à 10 services par semaine seulement sur 14 possibles, hôtel et restaurant fermé totalement durant 5 semaine de congés.

Emploie 5 salariés.

Prix de vente du fonds : 300 000 €.

Prix de vente des murs : 695 000 €

soit murs + fonds : 995 000 € (apport souhaité par la banque entre 350 000€ et 400 000€).