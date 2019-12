A reprendre: Café et petite restauration dans les Cévennes

A céder un café et petite restauration situé dans une petite ville cévenole de 3 000 habitants, à 40 minutes de la sous préfecture d’Alès et à proximité de l’Ardèche.

Ce café et petite restauration est situé en cœur de village, sur la place de la mairie et du marché.

Activité bar et restaurant (le midi seulement), gérée en couple et existant depuis plus de 40 ans.

Surface de 125 m², repartie avec une salle café d’une capacité de 20 couverts, une salle restaurant d’une capacité de 30 couverts, une terrasse de café côté place et une terrasse communale pour la restauration en été (environ 40 couverts), 2 caves.

Les locaux permettent l’organisation de repas de groupe d’animations toute l’année : concours de belotes, lotos.

Accompagnement possible par des repreneurs par les cédants.

Prix de cession fonds de commerce : 73 000 €.

Loyer (3*6*9) : 335 € / mois.