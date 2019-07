Epicerie et fleuriste

Epicerie et fleuriste à reprendre sur Cosne d’Allier. Très bon emplacement, sur la rue principale avec aisance de stationnement.

2 activités dont l’une peut entièrement prendre le pas sur l’autre : magasin de fleurs (plantes, articles funéraires, objet déco…) et épicerie bio (cave à vin, fruits et légumes, produits secs).

Les murs appartiennent à une propriétaire privée.

Magasin climatisé, 72 m² de surface de vente, 25 m² d’atelier, 10 m² de bureau et 70 m² d’espace de stockage.

Cour extérieure avec parking privé à l’arrière du magasin, donnant accès au bureau et à l’atelier. 1 chambre froide, avec moteur neuf (mai 2018).

Plafond tendu (daté de 2012) avec de nouveaux éclairages led. E

xploité depuis 2012 en SARL au régime fiscal réel simplifié.

Aucun employé.

Bilans complets disponibles auprès de la cédante.

Montant du loyer : 800 € TTC /mois (fin du bail février 2021).

Prix de vente du fonds de commerce : 50 000 €.

Mobilier et matériel inclus (présentoirs, rampe amovible pour accessibilité handicapé, etc).

Stock non inclus : à évaluer au moment de la vente.

Site web : www.auxfleursjumelles.fr