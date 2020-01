Boucherie charcuterie salaison

A reprendre en Lozère, une boucherie charcuterie salaison située au cœur d’un village de 1200 habitants.

L’affaire est située dans la vallée du Lot, desservi par la N88 et proche de l’A75.

La boucherie charcuterie salaison est conforme aux normes en vigueur

Le magasin a une surface de 25 m² et les deux laboratoires font 25 m² et 20 m².

Une cave naturelle voûtée et construite sur la roche en sous-sol du magasin.

Matériel bien entretenu. Potentiels de développement intéressants.

Clientèle locale fidélisée depuis 20 ans et part importante de la clientèle liée au tourisme.

Accompagnement du repreneur possible.

Prix de cession du fonds : 60 000 €