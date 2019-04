Bar restaurant

L’auberge est localisée sur la commune nouvelle des Deux-Grosnes – village de Saint Christophe, commune d’environ 1.950 habitants au cœur du Haut Beaujolais. Commune du nord du département du Rhône, Deux-Grosnes se situe au carrefour entre les territoires Clunysois, Beaujolais et Maconnais.

Elle est implantée au sein d’un bassin de vie du Haut Beaujolais qui compte un peu plus de 2500 habitants. Territoire rural au cadre de vie calme et préservé, son dynamisme résulte de la proximité de l’agglomération mâconnaise et d’une économie locale orientée vers l’agriculture, la sylviculture et le tourisme vert.

Située à côté de l’église romane du village, l’auberge jouit d’un site agréable avec une belle vue panoramique à 360°.

Description de l’activité :

– une salle pour 100 couverts divisible en deux parties

– une salle de bar 40 couverts

– une terrasse 26 couverts

– un logement avec salon cuisine salle de bain WC ainsi que 2 chambres

Possibilité de développement du bar

CA annuel 130.000€ TTC.

Ce restaurant bénéficiant d’une excellente notoriété et d’un emplacement géographique stratégique, réserve un gros potentiel.

Clientèles ouvrières en semaine et accueil de groupe, clientèles familiales et touristiques le weekend

Reprise demandant 2 personnes à temps plein

Prix de location

Le loyer est d’environ 900€ charges comprises comprenant le commerce, la licence IV et une maison de type T3.

Plus d’infos : www.beaujolais-vertvotreavenir.com/blog/offres-d-activites/reprise-du-bar-restaurant-la-charmette-a-saint-christophe/