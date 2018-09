Bar restaurant

Au sein du Parc Naturel Régional du Morvan, à 7 min du lac des Settons (300 000 visiteurs) au coeur du territoire des Grands Lacs du Morvan et du pays du sapin de Noël naturel, un bar restaurant est à vendre à Moux en Morvan.

23 couverts + 110 couverts (salle de réception) + 20 couverts en terrasse.

C’est un bâtiment de 2 étages dont 1 étage comprend l’appartement (4 à 6 personnes).

Cave, remise et parking.

Normes hygiène et handicap : ok.

Prévoir travaux : isolation toiture, et personnalisation (décoration, peinture…)

Bien en vente situé en ZRR : exonération impôt sur les bénéfices ou le revenu (5 ans) puis dégressif de N+6 à N+8 ; exonération CFE (5 ans)…