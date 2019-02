Bar brasserie restaurant

Urgent, à vendre, cause rapprochement familial, bar brasserie restaurant avec Licence IV situé au cœur du quartier historique de Moulins (au Nord du département de l’Allier, ville d’art et d’histoire au riche patrimoine architectural, historique et naturel – Préfecture), face à l’hôtel de Ville.

Ouvert en hiver : les lundi vendredi samedi dimanche 10h/14h30 – 18h/21h30, mardi mercredi 10h/14h30, fermé le jeudi.

En été, ouvert tous les jours en continu, fermé le mardi.

Entreprise individuelle, fonctionne en couple avec un gérant et conjoint collaborateur, n’emploie pas de salarié.

Établissement avec 2 salles de 20 couverts, une terrasse de 34 places, 2 caves, une réserve de 40 m².

Matériel complet cédé avec le fonds.

Liste disponible auprès du cédant.

Pour compléter, possibilité d’achat des tables et chaises pour terrasse en plus de celles du fonds, d’un barbecue à gaz (servant lors de la fête de la musique) et d’une déserte datant des années 1960 (recherchée) : 1 500 €.

Appartement F4 annexé.

CA HT 2018 : 190 000 €.

Bilans disponibles auprès du cédant.

Bail restant 5 ans à tacite reconduction.

Montant du loyer (commerce + logement) : 750 € TTC/mois.

Possibilité de louer un garage à proximité pour 65 €/mois.

Prix de vente du fonds : 90 000 € hors stock.