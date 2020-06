Banc de marché épices et olives

A vendre banc olives et épices, bien situé sur les bancs de la couronne extérieure du marché central de Royan.

Banc de marché de 10 ml disposant d’une belle présentation, bien entretenu avec une partie réfrigérée.

Tous les présentoirs sont en inox.

Clientèle fidèle.

190 jours d’ouverture par an (tous les jours en été).

Possibilité d’ouvrir plus à l’année.

Loyer : 168.50 € / mois, eau, électricité et collecte des déchets incluses.

Prix de cession : 50.000 € avec véhicule.

Référence annonce : 174C7394