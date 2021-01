Atelier Menuiserie

A céder cause retraite, dans une commune proche de Saint Jean du Gard, un atelier de fabrication et pose de menuiserie.

Entreprise existant depuis plus de 35 ans, ayant un savoir-faire en fabrication bois (80 % de la production) et assurant également l’achat-revente et pose des pièces alu et PVC (environ 20 % de l’activité) ; clientèle située sur un rayon d’une vingtaine de km, composée essentiellement de particuliers qui sollicitent l’entreprise pour des travaux de rénovation intérieure et extérieure.

Atelier de 200 m² aux normes avec bureaux, sanitaires, hangar stockage bois, équipements complets.

Une vidéo présentant l’entreprise est disponible à la demande ou consultable sur le lien Facebook.

Entreprise pouvant être aidée financièrement par des aides de la Région Occitanie.

Loyer (bail municipal) : 535 € / mois.