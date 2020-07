Ancienne gare, idéale pour chambres d’hôtes

A Laurenan, une commune située en plein centre Bretagne, à 30 minutes de la forêt de Brocéliande, à 40 minutes de la côte Nord, il y a une ancienne gare idéale pour la création de chambre d’hôtes.

Laurenan est une commune de 800 habitants avec écoles et commerces dans les Côtes d’Armor.

Une propriété de caractère de 1890 sur 4.500 m² de terrain donnant sur une voie verte (ancienne gare) à transformer en chambre d’hôtes

162 m² Habitable + comble aménageable et dépendance.

5 chambres, 1 salle de bains, 1 salle d’eau, cuisine, salle à manger et salon.

Idéal pour chambres d’hôtes et hébergement atypique (roulotte, yourte…)

Prix 168.000 €