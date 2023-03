Commerce Ã  reprendre: Ã‰lectromÃ©nager pose d’antenne tÃ©lÃ©vision Ã  Moulins (03)

Située à proximité de la grande place commerçante de Moulins, une activité d’électroménager pose d’antenne télévision est à reprendre. Exploitée depuis 1985, cette affaire est en vente pour cause de départ en retraite.

Description de l’affaire

C’est une activité avec magasin de vente, un atelier de réparation d’électro-ménager et dematériel audiovisuel et pose d’antennes. Ce commerce est répartie dans un bâtiment de 3 niveaux de 55 m2 chacun avec magasin, atelier et réserve.

Conditions de la repises

Actuellement 2 garages sont loués pour 105€ HT par mois.

Le prix du fonds de commerce est 38 000€.

Loyer 740€ hors taxes par mois avec un nouveau bail commercial.

Possibilité de rachat des murs.