Locaux à vocation commerciale, artisanale et de services

Vous souhaitez développer votre activité dans une ville à la campagne ?

La Ville d’Avermes (4.045 habitants) vous attend.

Avermes est située à proximité immédiate de Moulins (Ville Préfecture de 19 687 habitants), à mi-chemin entre Paris et Lyon. Avermes est dans le Département de l’Allier (03) en Région Auvergne Rhône-Alpes.



La Ville d’Avermes a engagé un programme d’aménagement de son cœur de ville pour faciliter l’installation de porteurs de projet.



Ce projet est implanté dans le cœur de ville animé grâce au dynamisme de ses nombreuses associations en continuité des services et équipements publics. En effet, on y trouve : crèche, 2 groupes scolaires maternelles et primaires, restauration scolaire, portage de repas à domicile. Mais également médiathèque, marché hebdomadaire, Résidence autonomie, complexes sportifs de plein air et couverts…

Ce projet a pour objectif d’ici à 2022 la construction de 160 logements environ et de 5 000 m² de surfaces commerciales, tertiaires et de services de proximité. Le tout dans un environnement paisible équipé en stationnements dans un espace arboré maillé en pistes cyclables, sentiers piétonniers et arrêts de bus.

Les programmes de constructions engagés ont d’ores et déjà permis la création de 80 logements, d’un local pour une supérette, d’une halle pour les marchés, d’une maison de santé et des locaux à vocation commerciale artisanale et de services.

Des locaux disponibles pour tout projet

Ces locaux sont disponibles à la vente pour l’installation de commerces et de services de proximité : métiers de bouche, restauration, services, soins et beauté de la personne.

Situés en rez-de-chaussée d’immeuble, ces locaux vides hors d’eau, hors d’air, dallage et attentes techniques en sol réalisés se caractérisent par :

– une surface utile de 239 m² divisible en lots

– une surface utile de 72 m² non divisible