LEARNING TECHNOLOGIES : MétaKwark, le métavers au service de l’éducation

Clément Merville, Président de Manzalab, nous éclaire aujourd’hui sur le métavers. Un grand merci à lui ! Un métavers est un univers virtuel 3D persistant, c’est à dire un monde digital dans lequel l’on peut se retrouver à n’importe quel moment. Manzalab et Kwark Education lancent en septembre prochain leur propre métavers de la formation et de l’éducation : Le MetaKwark. Cette technologie permettra aux étudiants de se retrouver ensemble sur une plateforme digitale, alors qu’ils sont physiquement dispersés. Ces deux entreprises spécialisées ont recréé un sentiment de présence bien réel, mais dans un environnement virtuel : C’est la présence virtuelle. Elle repose notamment sur le sentiment de présence de soi, et donc son incarnation en un avatar le plus ressemblant possible.