Matooma, les cartes SIM sans le téléphone

Nous pensons les utiliser exclusivement pour nos téléphones, mais les cartes SIM ont en réalité de très nombreuses fonctionnalités. C’est dans ce champ d’activités qu’évolue Matooma, une start-up de six ans basée à Montpellier. Nous recevons, aujourd’hui, Habib Kerdine, directeur du développement stratégique, pour nous parler des offres d’emploi de l’entreprise.

Un entreprise en pleine expansion

Evoluant dans les objets connectés, Matooma s’est spécialisée dans la connexion et la gestion de ces objets par carte SIM. Sans le savoir, l’entreprise est tout autour de vous. Dans des systèmes d’alarmes, des horodateurs ou encore des dispositifs d’alerte pour les personnes âgées, le champ d’action de l’entreprise est varié. D’où le jeu de mot derrière son nom, Matooma pour Machine to Machine.

Basée à Montpellier, l’entreprise est présente dans d’autres villes de France, dont Paris, mais évolue également à l’international avec des bureaux à New-York et Madrid. Petits et grands, ses clients lui font totaliser un nombre d’environ 375 000 carte SIM actives. Une quarantaine de salariés forment cette entreprise en pleine expansion et surtout qui recrute !

En ce moment, Matooma dispose d’un total de 15 postes à pourvoir. Deux commerciaux qui évolueront sur les marchés publics pour l’un et dans le développement international pour l’autre. Un juriste, indispensable pour une entreprise en train de grossir. Huit emplois d’ingénieurs et de techniciens en DSI. Et enfin, quelques postes administratifs pour gérer tout cela. Cerise sur le gâteau, tous ces postes à pourvoir sont à Montpellier.

Si vous êtes séduit par l’entreprise, rendez-vous sur www.matooma.com.